El Celali inaugura curso básico de tsotsil

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), a través de la Oficina de Lenguas y Traducciones, realiza el curso básico de tsotsil, respondiendo al marcado y creciente interés del público por el aprendizaje de lenguas originarias del estado.

Lo anterior con el objetivo de proporcionar a los participantes las herramientas fundamentales para la adquisición de conceptos iniciales del idioma y desarrollar la capacidad de sostener conversaciones sencillas.

El curso se lleva a cabo en las instalaciones del Celali Chiapas, con sesiones programadas los días jueves. La capacitación está a cargo de Manuel de Jesús Pérez Pérez, hablante nativo de la lengua tsotsil y colaborador del Centro.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Celali por la revitalización y difusión de la diversidad lingüística del estado.

Los organizadores dieron a conocer que el curso cuenta actualmente con más de 20 personas inscritas y se espera que concluya la primera semana del próximo mes de diciembre.