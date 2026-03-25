El Chichón, tercer volcán más peligroso del país

Desde el 01 de junio de 2025 hasta el 23 de marzo pasado el cráter del volcán Chichonal ha registrado casi cinco mil sismos de baja magnitud, no han representado un riesgo para la población, la mayoría ni siquiera se han sentido en las comunidades cercanas, pero sí para los visitantes que pudieran acceder hasta el borde.

Lo anterior lo dio a conocer Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia, docente, investigador y vulcanólogo del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en el marco del 44 aniversario de la erupción del volcán Chichonal, registrada el 28 de marzo de 1982.

Mencionó que según los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Chichón, como también se le conoce, es el tercer volcán más peligroso del país, después del Popocatépetl y el volcán de Colima, en cuanto a su historia y el tipo de erupción.

Registros sísmicos

Indicó que se registró un pico en la sismicidad entre septiembre y octubre, a partir de entonces comenzó a disminuir; en enero solo se registraron 256 sismos, en febrero 486 y en lo que va de marzo 184 sismos. Si bien no se puede hablar de una erupción inminente en el corto o mediano plazo, tampoco se puede decir que está en calma.

Ante la gran cantidad de personas interesadas en visitar el volcán es importante fortalecer el monitoreo, lo que se ha hecho de forma interinstitucional, en vinculación con la Secretaría de Protección Civil del Estado, el Servicio Sismológico Nacional, la UNAM y otras dependencias y organismos.

La prohibición de bajar al cráter se mantiene activa debido a que pudiera presentarse alguna explosión de vapor al interior. El monitoreo sigue activo, este mes se restauró una nueva estación y ya son siete sensores ubicados en seis diferentes sitios, además de tres cámaras de monitoreo que transmiten en tiempo real.