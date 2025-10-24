El cobro de impuestos en aguinaldo no es nuevo

En los últimos días ha circulado información respecto a una mayor retención de impuestos del próximo pago de aguinaldo, generando rechazo e incertidumbre. Lo cierto es que no se ha aprobado ningún incremento y ese gravamen ya se encuentra establecido en la ley.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra desde 1964 a los trabajadores, determinada cantidad del aguinaldo según la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR) y no es algo nuevo.

¿Qué dice la ley?

La ley del ISR dice: (se exentan de ISR) Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general.

Sin embargo, la regla fue actualizada en 2017 cuando la ley cambió su referencia del salario mínimo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con esto queda exento de ISR hasta un monto equivalente a 30 veces el valor diario de la UMA y el excedente sí se grava con el impuesto correspondiente.

Para 2025, la UMA fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de 113.14 pesos diarios, lo que significa que solo los primeros tres mil 394.20 pesos del aguinaldo estarán libres de impuestos.

La noticia sobre el cobro de impuesto al aguinaldo surgió porque un legislador federal dio a conocer que presentó una iniciativa para que se elimine el pago del ISR a dicha prestación, pero no ha sido analizada, discutida, aprobada y menos va entrar en vigor.

¿Qué es el ISR?

El ISR es un impuesto directo sobre las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal de actividades como la venta o renta de inmuebles, o la prestación de algún tipo de servicio, esto incluye a todos los trabajadores que reciben un salario y otras prestaciones.