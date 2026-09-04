El Colegio llama a trascender la obra aislada

La infraestructura no es solo hormigón y acero; es el esqueleto sobre el que se construye la vida cotidiana de las personas. Bajo esta premisa, el presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac), Luis Daniel Monclova Hernández, participó activamente en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade) en su Sector Estratégico de Planeación de Infraestructura, llevando al debate público una visión más humana, ordenada y sustentable del territorio.

La sesión, celebrada en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, fue encabezada por el subsecretario de Planeación y Programación, Hermilo Bedrán Ruíz, en representación de la titular de la dependencia, Ana Karen Gómez Zuart.

Propuestas

Durante los trabajos, los asistentes analizaron y validaron las propuestas que integrarán el Programa de Inversión 2027, con especial atención en proyectos que fortalezcan la movilidad y amplíen la cobertura de servicios básicos en las distintas regiones del estado.

Sin embargo, la intervención del arquitecto Monclova Hernández dio un giro cualitativo a la discusión.

El dirigente del Cachac subrayó que ninguna obra, por grande que sea, tendrá verdadero impacto si no está inserta en una planeación estratégica que evite la improvisación y la fragmentación.

Criterios sólidos

En su llamado, enfatizó la necesidad de que todas las propuestas estén sustentadas en criterios técnicos sólidos, pero también en una visión urbana integral que considere el entorno, el paisaje, la densificación ordenada y la funcionalidad de los espacios públicos.

Para el gremio de los arquitectos, la inversión pública en infraestructura debe ser vista como una oportunidad para corregir desequilibrios históricos y sentar las bases de un crecimiento más equitativo.