El Comiteco, de gran valor cultural: Juan Miguel Blasco

El Comiteco, bebida de agave y caña que se ha ido perdiendo, tiene “un valor cultural y económico muy importante”, afirmó Juan Miguel Blasco López, profesor de historia jubilado de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“El Comiteco es un tesoro cultural de Chiapas. Si uno mira en los libros, era la bebida de mayor prestigio; incluso, en monografías de Guatemala se habla de que lo que se vendía en las fincas antes de imponerse el vulgar trago; lo importaban de aquí”, agregó.

En entrevista, insistió en que “era una bebida importante con valor cultural y económico. ¿Por qué se perdió? Una de las razones es que no hay agave, en la región aquella sí hubo. La diferencia del Comiteco con el otro trago es que mezclan en la destilación, caña de azúcar y agave. Según dicen, esa bebida, no he tenido el gusto de probarla, no era tan fuerte, de veinte y tantos grados”.

Blasco López, quien hizo para su maestría la tesis titulada Producción y comercialización del aguardiente en los Altos de Chiapas en la segunda mitad del siglo XlX, dijo: “Tengo libros en los que se habla de cómo se fabricaba, solo hay que tener las proporciones adecuadas del agave y de la caña. Me falta por saber si lo destilaban junto o por separado y luego lo mezclaban, pero sí sé que era la bebida más popular de Chiapas, y hasta en Guatemala”.

Manifestó: “En un libro que leí sobre una finca decían que había sido una gran pérdida y eso en Guatemala porque la costumbre del Comiteco fue sustituida por el pinche trago, con mucho más nivel alcohólico y aumentó mucho el alcoholismo”.

Comitán, donde se elaboraba principalmente, está a 75 kilómetros de la frontera con Guatemala, por lo que siempre ha existido relación comercial entre ambos pueblos.

Juan Blasco señaló que junto con otros amigos tiene planes de “hacer alguna destilación pequeña para ver si funciona y si se puede recrear el Comiteco, porque se habla de él y es una bebida que merece ser recuperada, no es simplemente alcohol, sino que tiene un valor cultural que incluso define a Chiapas y que se perdió”.

Abundó: “Fui a Comitán porque me interesó el tema, hice una investigación sobre el trago y estuve entrevistando gente y muchos de ellos, antiguos productores, me dijeron que ahora ya no hay. Quien le diga que es Comiteco no es. Ahora queremos volver a la matriz”.

Manifestó que “a principios del siglo XX todavía había y durante la colonia también hubo. Es un asunto que da mucha pena porque es un tesoro cultural”.

Blasco López reiteró que “por todo lo que he leído hay que hacerlo. En otras cosas no hay seguridad, pero en cuestión de vicios (…) el Comiteco se basa en lo que tenemos aquí. El agave falta repoblarlo porque escasea y eso lleva unos años para que crezca. Mientras tanto, yo pensaba traer agave de fuera para ir haciendo las primeras pruebas. De aquí a un mes tal vez ya va a salir. La idea es que sí se puede recuperar”.

Comentó que producir y comercializar el Comiteco “puede ser una posibilidad desarrollar una bebida que dé prestigio, como el que tuvo en algún momento”.