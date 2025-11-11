El Comiteco obtiene indicación geográfica

Carlos Jorge Guillén Gordillo, presidente del Consejo Mexicano Promotor del Comiteco, dio a conocer que se ha logrado obtener la indicación geográfica de esta bebida emblemática de Chiapas, lo que resulta de gran importancia para recuperar y fortalecer esta industria en la entidad, con sentido cultural y económico.

El Comiteco es una bebida destilada elaborada a partir del aguamiel del maguey comiteco. Es el primer destilado artesanal que tiene la protección y autorización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para lanzarlo al mundo como un producto con carácter cultural.

Se certifica su origen y calidad, sin ser propiedad exclusiva de una sola persona o empresa, permitiendo que cualquier productor que cumpla con la normatividad pueda acceder a ella.

El proyecto que se trabajó con la Secretaría de Economía y del Trabajo, de Turismo, de Agricultura, el gobierno municipal de Comitán, y por supuesto con el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ha conformado a la asociación con poco más de 30 productores.

Hay productores de la planta nativa endémica de la región, el maguey comiteco y alrededor de 14 o 15 de la bebida. “Se sigue elaborando con toda la tecnología ancestral, lo que le da ese sabor único característico de cada productor”.

Iniciativa

Reiteró que la iniciativa surge por parte del gobernador, cuando era presidente municipal de Comitán, iniciaron con estudios y todo lo necesario. La indicación protege a todos los productores, les permite mejorar a través de la certificación de sus productos.

Mencionó que evento como el recién realizado Festival de los Fermentos a los Destilados en Comitán, contribuyen a fortalecer la economía de este sector, sobre todo, a que se arraigue la identidad cultural que representa el comiteco.