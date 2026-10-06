El conocimiento de los pueblos sigue en rezago: Pérez

El conocimiento proveniente de los pueblos originarios sigue siendo marginado dentro de los círculos académicos, expuso el investigador Roberto Pérez Santiz durante el seminario “¿Investigar desde la alteridad?”, organizado por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

Dicha marginación, explicó Pérez Santiz, está relacionada a la poca validez que los estándares académicos le dan a las fuentes primarias dentro de las comunidades, que en ocasiones son personas adultas de la región.

Aunque aceptó que hay nuevos actores que han hecho esfuerzos para impulsar el reconocimiento de las cosmovisión indígena, subrayó que en las ciencias aún prevalece la investigación cualitativa y cuantitativa, ambas nacidas en Europa, con un contexto distinto al de los pueblos originarios.

También señaló que algunos espacios son más validados que otros, poniendo como ejemplo el propio Celali, que para los estándares académicos no es un centro de investigación. Por lo mismo, lo que el Centro publica no suele contar al momento de aplicar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Otro obstáculo similar, dijo, es la exclusión que se hace de los docentes que no imparten clases en universidades. Pérez Santiz afirmó que aunque se tenga el doctorado, el SNII no toma en cuenta a profesores de primaria y secundaria.

Por lo mismo, para Roberto Pérez, el “máximo desafío al que nos coloca la academia es a la competencia, nos obliga a competir entre pueblos originarios y el que tenga mayor capital va a pasar al siguiente nivel”.