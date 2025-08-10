El deporte es la ruta contra la delincuencia

Zoé Robledo, titular del IMSS nacional, llamó a las y los chiapanecos a practicar deporte, pues es una de las rutas para alejarse de la delincuencia que afecta diversos rincones de México.

En este contexto envió un saludo a la audiencia de Cuarto Poder, desde el campo de Sóftbol en Caña Hueca, donde dijo que para sumar en la visión de el deporte habría que ir alejando a la ciudadanía de la delincuencia, por lo se comprometió a gestionar a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más espacios deportivos y mantenimiento a las áreas recreativas en la entidad. Heriberto Ortiz / CP. Fotografía: Rosi Maza