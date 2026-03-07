El desconocimiento es una barrera para la salud

En los Altos de Chiapas, durante 2025, se registraron 109 casos nuevos de tuberculosis, una enfermedad infecciosa y contagiosa que puede llegar a afectar los pulmones, riñones, columna vertebral y el cerebro, así se informó en el foro “Tejiendo saberes y respuestas” celebrado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En el evento, la doctora Cristina Gordillo y la maestra Carla Sales, señalaron que la pandemia por covid 19 permeó en la atención que se le daba a las personas afectadas por la tuberculosis, sobre todo, por el temor que se esparció. Hecho que hizo que muchos pacientes no recibieran al personal de salud en las visitas ambulatorias.

Análisis

Del mismo modo, expusieron el proceso por el que transita un paciente desde que presenta los síntomas hasta que recibe tratamiento. Para ello, analizaron a los 18 municipios que integran la zona Altos, de los cuales, 17 presentaron casos de tuberculosis.

Como primera brecha, encontraron la distancia geográfica que existe desde el domicilio del paciente hasta la unidad médica, que puede llegar a ser de hasta 25 kilómetros, esto aunado a la barrera idiomática, aún cuando en el 94 % de las unidades hay alguien del personal, generalmente de limpieza, que habla la lengua originaria.

En una segunda brecha, identificaron el procesamiento y el envío de las pruebas químicas, todas centralizadas en San Cristóbal de Las Casas. “Y hay municipios que están a 2 horas y media de distancia, dependiendo el traslado del propio personal sanitario” agregaron.

Testimonio

En el foro, Germán López López narró su experiencia como paciente de tuberculosis, la cual le fue diagnosticada hace cuatro años después de pasar por varios “pseudo-doctores”, quienes sólo le recetaban inyecciones.

Esto, explicó, por los usos y costumbres de sus padres, quienes lo llevaban con estos médicos en comunidades de Zinacantán o Chamula, hasta que pidió que lo llevaran con un médico especializado, que lo remitió con una neumóloga en Tuxtla Gutiérrez.

Germán relató lo agotador de estar enfermo, sobre todo por la tos, el vómito y la sudoración nocturna que produce la tuberculosis.