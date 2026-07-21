El Día del Chofer: una bella tradición en San Cristóbal

Miles de automovilistas acudieron el pasado domingo para venerar a la imagen de San Cristóbal Mártir, patrono de esta ciudad, cuyo día principal es el 25 de este mes.

Es la edición 82 de la tradicional celebración del Día del Chofer, fiesta que reúne a generaciones de conductores y a sus familias para agradecer a San Cristóbal Mártir, “protector de los hombres del volante”.

Es una fiesta llena de colorido, donde las organizaciones suspenden actividades, adornan sus unidades para subir al cerro a agradecerle a San Cristóbal los favores recibidos.

Peregrinación

Son largas filas de taxis, volteos, autobuses, motos y otros, peregrinación que es acompañada de música y el claxon de las unidades, bella tradición que sigue viva en la ciudad.

El cronista Jesús Alberto Aguilar Molina señala que “hay tradiciones que el tiempo no consigue borrar. Al contrario, con el paso de los años se fortalecen y se convierten en parte de la identidad de un pueblo. Así ocurre con el Día del Chofer, una celebración profundamente arraigada en el corazón de San Cristóbal de Las Casas”.

“No existe otra celebración igual en el estado de Chiapas. Cada tercer domingo de julio, el antiguo Cerrito de San Cristóbal se transforma en un santuario de fe, esperanza y gratitud”.

Los motores sustituyen al silencio de la madrugada; los cláxones anuncian el inicio de la fiesta y cientos de unidades automotrices ascienden lentamente hacia el templo para recibir la bendición que, desde 1944, ha unido la devoción religiosa con el orgullo de pertenecer al gremio del transporte.