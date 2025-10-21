El estado fortalece su seguridad privada

Con el objetivo principal de profesionalizar y unificar al sector, en Chiapas se instaurará la octava delegación estatal del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), un organismo con casi 30 años de trayectoria a nivel nacional.

El anuncio fue realizado por quien será el próximo delegado de esta instancia, Rolando Hernández, quien destacó que la misión del Consejo es impulsar la capacitación, la certificación del personal y desarrollar los mejores estándares éticos y operativos para garantizar servicios de excelencia.

Regularizarán a empresas

Hernández recalcó que uno de los propósitos fundamentales de esta instauración es legalizar a las empresas que operan con cierta irregularidad en Chiapas.

Explicó que al no contar con la licencia estatal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo o la licencia federal correspondiente, generan una competencia desleal pues no se otorgan las garantías laborales constitucionales a sus trabajadores.

“Nuestra misión es clara, profesionalizar la seguridad privada para que las empresas mexicanas puedan operar con tranquilidad, confianza y excelencia”, expresó Rolando Hernández.

Reveló que actualmente se tiene conocimiento que en el estado operan alrededor de 123 empresas de seguridad privada, de las cuales al menos 60 son chiapanecas.

Buscarán sumar a todas las empresas

La nueva delegación, que forma parte de una estrategia nacional para acercarse a los retos específicos de cada entidad, buscará sumar a todas las empresas de seguridad privada del estado.

El sector es fundamental en Chiapas para la operación de comercios, bancos, industrias, transportistas, hoteles y cooperativas.

Adelantó que el evento de inauguración de la delegación estatal se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre a las 9:30 horas en un conocido hotel al poniente de la ciudad y está dirigido a empresas de seguridad, líderes empresariales y representantes gremiales de los diferentes sectores económicos de Chiapas.