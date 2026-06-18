El estado impulsa la proyección internacional

Chiapas está presente en el AdventureELEVATE Latin America 2026, uno de los encuentros más importantes del turismo de naturaleza y aventura a nivel internacional, que se realiza en Lima, Perú, donde participan más de 250 empresarios turísticos internacionales.

La presencia de Chiapas en esta cumbre forma parte de la estrategia de promoción de la Secretaría de Turismo (Sectur Chiapas), para posicionar al estado como un destino líder en este segmento a nivel global aprovechando su extraordinaria biodiversidad, riqueza cultural y amplia oferta de experiencias auténticas.

Beneficios

El secretario de Turismo del Estado de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, señaló que esta participación, al igual que la realizada el año pasado en Chile, además de promover al destino, permite establecer relaciones con tour operadores especializados, medios de comunicación, líderes de la industria, inversionistas y tomadores de decisiones que influyen directamente en la comercialización de experiencias de aventura a nivel internacional.

Durante el encuentro se han fortalecido alianzas estratégicas y generado nuevas oportunidades de colaboración, que contribuirán al crecimiento del turismo de aventura en Chiapas durante los próximos años. Estas relaciones permitirán conectar a las comunidades, empresas turísticas y experiencias del estado con mercados estratégicos de alto valor, generando beneficios a mediano y largo plazo.