El estado reactiva su turismo de reuniones

Tras un periodo de baja actividad derivado de la pandemia y un panorama complicado de inseguridad, la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Chiapas ha logrado reactivar la atracción de eventos para el turismo de reuniones, así como la promoción de las actividades locales, informó su director Víctor Manuel Bermúdez Hernández.

Explicó que la OCV tiene como ejes la atracción de eventos nacionales e internacionales, como la Carrera Panamericana y el Rally Maya, así como la promoción de los propios eventos de la entidad.

Bermúdez Hernández reveló que para este 2026 se tienen previsto 21 eventos, principalmente en el sector médico, dentro de los que destacan congresos de nefrología, oncología y neurología pediátrica.

“Los eventos se ganan con uno o dos años de anticipación; el trabajo de 2025 está dando frutos ahora”, explicó.

Posición

Dijo que la entidad ha realizado una intensa promoción en foros como MPI en León, Guanajuato, IBTM en la Ciudad de México y el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro, donde se ha posicionado la marca “Chiapas extraordinaria por naturaleza” y el café de especialidad.

Asimismo, el director indicó que se ha promovido la profesionalización local con la certificación Pro CCG, que capacitará a prestadores de servicios para alinear su oferta con las exigencias de los grandes eventos.

Ofertas

Sobre la infraestructura, Bermúdez Hernández reconoció que el principal reto es la ampliación de metros cuadrados para áreas de exposición en el Centro de Convenciones, lo que daría paso a la atracción de eventos de mayor capacidad, como el congreso médico internacional Amecra que buscan traer para 2027.

La estrategia también abarca otros destinos como San Cristóbal, Palenque, Comitán y Tapachula, cada uno con fortalezas particulares.

La conectividad aérea, con nuevos vuelos nacionales e internacionales complementa la oferta, “tenemos cubierto cómo llegar, dónde hospedarse, sesionar y qué hacer. Vamos en ascenso”, concluyó.