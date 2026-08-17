El estado se encuentra por encima de todo: ERA

Previo a los comicios del 2027, el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar lanzó un mensaje a los actores políticos. En él aseguró que llegó al cargo “prácticamente sin compromisos” con nadie, lo que le ha permitido impulsar programas enfocados al combate a la impunidad y corrupción.

Afirmó que la corrupción es una “actividad ilícita e inmoral” que perjudica siempre a los más necesitados, y subrayó que cualquier gobernante debe ejercer su función “con decoro”.

En ese sentido, aseguró que quien llega con favores políticos, “llega de rodillas” y ya no puede gobernar con libertad, ejemplificando que quien cede a ayudarse luego se ve comprometido a devolver lo prometido.

“Chiapas va a estar por encima de todo, por encima incluso de quienes me han acompañado políticamente en mi carrera”, sentenció.

Distinciones

El gobernador también hizo una distinción entre el poder público y el servicio, dijo que el poder no debe usarse para humillar ni para enriquecerse, sino para el propósito vocacional de servir.

Advirtió que el servicio es una vocación que se traduce en hacer bien las cosas, aunque asintió que no cree que la corrupción vaya a desaparecer por completo; sin embargo, insistió en que su gobierno trabaja para corregir prácticas heredadas.

En un tono sonriente, Ramírez Aguilar reconoció que la ciudadanía chiapaneca está atenta y que en la opinión popular, “todos saben” que quienes incurren en actos indebidos serán sancionados.

Por último, destacó que la mística del buen servicio dependerá en gran medida de la calidad moral de los dirigentes, y llamó a ser “esclavos de los principios, no del trabajo”, porque cuando hay principios, las cosas fluyen bien.