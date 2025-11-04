El estado, sede del encuentro de guías de turistas

Por primera vez en la historia, Chiapas albergará el Encuentro Internacional de Guías de Turistas, un evento de gran magnitud que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre, con el objetivo fundamental de potenciar y dar realce al estado como un destino turístico de clase mundial.

Así lo anunció en entrevista Daniel Ovando Valencia, presidente del Colegio de Guías de Turistas de Chiapas A.C., quien expresó su entusiasmo por este proyecto sin precedentes.

“Estamos muy contentos porque se estará llevando a cabo el primer Encuentro Internacional de Guías de Turistas en Chiapas. Es la primera vez que se prepara un evento de esta magnitud donde la parte importante es la promoción turística del estado”, afirmó.

El encuentro, que promete ser un parteaguas para el sector, no solo congregará a guías profesionales de diferentes estados de la República Mexicana, sino que también tendrá una destacada participación internacional. El estado de Campeche ha sido invitado de honor para mostrar sus atractivos, y se contará con la representación del país de Guatemala.

Invitados especiales

Ovando Valencia expresó que “invitamos a todos los interesados en los temas turísticos, al público en general, a estudiantes, a que se acerquen al Colegio de Guías de Turistas de Chiapas para poder conocer más a detalle de todo este evento”.

El programa del encuentro incluirá ponencias magistrales a cargo de grandes investigadores y expertos en turismo, complementadas con prácticas de campo y visitas a algunos de los sitios más emblemáticos de Chiapas.

Los asistentes podrán vivir experiencias en comunidades indígenas, recorrer el imponente Cañón del Sumidero y explorar las riquezas culturales de las sedes alternas: Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas. Tuxtla Gutiérrez fungirá como la sede principal.

“Sin duda alguna, la promoción que se genera de todo esto nos servirá para poder potenciar el turismo en Chiapas”, recalcó el presidente del Colegio, subrayando el impacto positivo que este evento tendrá en la proyección internacional del estado.