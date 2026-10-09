El estado supera casos de suicidios del 2025

Este año se registraron 246 suicidios entre enero y septiembre del año corriente, la cifra supera los 240 casos contabilizados durante todo el 2025, esto de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los datos mostraron un incremento sostenido a lo largo del ciclo, con julio y agosto como los meses de mayor número de casos, al registrar 36 eventos cada uno. Durante septiembre fueron contabilizados otros 29.

Con ello, en los primeros nueve meses de 2026 se alcanzó una cifra superior a la registrada durante l todo el año anterior, aunque los datos corresponden a periodos distintos y todavía falta incorporar el último trimestre corriente.

Género masculino

De los 246 suicidios registrados hasta septiembre, 199 correspondieron a hombres y 47 a mujeres, de acuerdo con las cifras de la FGE.

La distribución por edad también muestra una concentración importante entre adultos jóvenes y personas en edad productiva.

El grupo de 30 a 39 años acumula el mayor número de casos, con 71; seguido por el de 20 a 29 años, con 66.

La población de 10 a 19 años, sumó 41 sucesos durante el periodo analizado. En cuanto a las circunstancias y modalidades registradas, la Fiscalía reportó casos de suicidio mediante ahorcamiento, intoxicación y arma de fuego, además de otros clasificados bajo distintas categorías en sus registros.

El acumulado hasta septiembre representa seis casos más que la lista durante todo 2025, por lo que los números del 2026 podría incrementarse una vez que se incorporen los datos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre.