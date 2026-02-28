El estrés y calor: factores de accidentes

En lugares como Tuxtla Gutiérrez, donde las temperaturas máximas pueden superar los 35 °C con frecuencia durante la temporada de calor, este fenómeno no solo provoca cansancio y deshidratación sino también un incremento en los niveles de estrés, irritabilidad y deterioro cognitivo en las personas.

Las altas temperaturas no solo afectan la salud física, sino también la capacidad de atención y las respuestas emocionales de quienes están al volante.

Reacciones

De acuerdo con la psicóloga clínica Mariana López Nucamendi, el estrés térmico, el conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que desencadena la exposición prolongada al calor, puede reducir la precisión, la velocidad de toma de decisiones y la atención, aumentando la probabilidad de errores y lapsos en tareas complejas como la conducción.

“Cuando una persona maneja con mucho calor, su cerebro trabaja en condiciones subóptimas: hay menor capacidad de concentración, mayor fatiga mental y reacciones más lentas ante estímulos imprevistos”, explicó.

Detalló que la exposición prolongada a altas temperaturas puede desencadenar síntomas como: irritabilidad y frustración, reducción de la concentración y atención, fatiga mental y física y deshidratación.

Riesgos

Estos síntomas no solo ponen en riesgo al conductor, sino también a los demás usuarios de la vía, especialmente en horas de mayor calor.

Ante esto, López Nucamendi subrayó que para contrarrestar los efectos del estrés térmico es crucial mantener una adecuada hidratación antes y durante el trayecto, programar descansos frecuentes dependiendo del tiempo de conducción.

Además de evitar manejar durante las horas más calurosas del día, cuando el organismo y la mente están más expuestos y conducir con paciencia y tolerancia, reconociendo que el calor puede influir en la respuesta emocional.

“El calor nos afecta a todos, y reconocer cómo impacta nuestra mente puede ayudarnos a manejar de forma más segura y consciente”, puntualizó, destacando la importancia de tomar medidas preventivas para reducir no solo el estrés sino también los accidentes derivados del mismo.