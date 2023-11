El EZLN anuncia serie de cambios

El EZLN dará a conocer sus motivos y la nueva estructura en los escritos siguientes. Elio Henríquez / CP

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que después “de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico, y de consultar a todos los pueblos zapatistas”, se decidió la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y de las Juntas de Buen Gobierno.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, agregó que se mantienen los Caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso.

Dijo que las razones y el proceso por el que se tomó esa decisión, las irá comunicando poco a poco en los escritos siguientes.

Adelantó que esa valoración, en su fase final, se inició hace unos tres años.

“También les iremos explicando cómo es y cómo se ha gestado la nueva estructura de la autonomía zapatista”, añadió.

De acuerdo con información dada a conocer en agosto de 2019 por el propio EZLN, hasta entonces contaba con 43 municipios autónomos y con 12 Caracoles, en la mayoría de las cuales operaban las Juntas de Buen Gobierno (JBG).

“Todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier Marez o de cualquiera de las Juntas de Buen Gobierno, son inválidos a partir de este momento”, aseveró.

“Ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad o representante de cualquier Marez o Junta de Buen Gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esta fecha, con Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista, por la simple razón de que ya no existen”, remarcó.

En su comunicado difundido la noche de este domingo en su página oficial, el grupo rebelde anunció que hará “una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, en diciembre de 2023 y enero de 2024” a la que “están invitadas todas las personas que firmaron la Declaración por la Vida”.

Sin embargo, abundó, “es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles, pues las principales ciudades de Chiapas están en un completo caos y las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos «sicarios legales» o «crimen desorganizado»”.