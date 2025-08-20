El EZLN mira hacia el futuro en encuentro

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó que después de hacer en el Encuentro de resistencias y rebeldías una crítica a la organización de los gobiernos autónomos, ahora mira hacia el futuro.

En comunicado firmado por el Capitán Marcos, agregó que “las comunidades zapatistas empiezan a analizar lo que aportaron de bueno esos primeros funcionamientos. Mientras señalan el avance en trabajos colectivos, Educación, Salud y como mujeres que somos, entre otras ventajas, la asamblea recibe una visita inesperada: el futuro”.

De esta forma, añadió, “inicia un intercambio terrible y maravilloso entre el hoy y el mañana”.

Señaló que a través de una representación teatral sobre la preparación de tamales se muestra cómo los zapatistas de la actual generación le heredan el conocimiento a los zapatistas de las generaciones próximas.

Continuó: “Les explican que eso lleva tiempo, que no aparece de pronto el tamal en la mesa, sino que toma tiempo, esfuerzo y trabajo. Les dicen que les van a poner el tamal en una montaña, y que ha llevado y llevará generaciones enteras para poder colocarlo ahí. Que cada generación es relevada por la siguiente. O sea que detallan las partes del todo”.

Según el Capitán Marcos, cada generación tendrá que entender la tarea que le toca, aunque testigos observarán que cumplan con su parte de la lucha.

Expresó que “les recomiendan cuidar, amar y proteger a la madre tierra porque ella es la vida. Trabajar con ella y en ella, en común y nada de propiedad privada”.