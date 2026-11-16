El futuro de Tuxtla está con la honestidad: Pío

Entrevistado al concluir uno de sus recorridos por colonias de la capital chiapaneca, Pío López Obrador insistió en señalar que al interior de Morena no hay división y la apertura a la participación es una evidencia de democracia y civilidad.

“Para que a Tuxtla le vaya bien y mejor es necesario tener a los mejores cuadros, los perfiles idóneos, mujeres y hombres con compromiso, lealtad y amor al pueblo, además que deben tener integridad y honestidad, por eso hoy son tiempos de las y los auténticos servidores de Morena”, aseguró el aspirante a la Coordinación por el Distrito IX Tuxtla Gutiérrez.

Recorridos

En una jornada más de recorridos por las colonias tuxtlecas, López Obrador se reunió con vecinos de Lomas de Mactumatzá, Romeo Rincón y Niño de Atocha, con quienes sostuvo un amplio diálogo, intercambio de ideas y presentación del proyecto para el Distrito IX Federal, donde recibió el respaldo y la confianza de las y los presentes.

“Podría ser fácil venir ante ustedes, prometer todo tipo de cosas y después no regresar, yo no vine a decirles promesas que después se quedan en el aire, vine a pedirles que caminemos juntos, trabajemos y construyamos la ciudad que todos queremos, que veamos las necesidades más esenciales para nuestra comunidad y yo seré su portavoz para hacerlo posible”, aseguró.

Durante su encuentro, el fundador de Morena en Chiapas recordó que desde hace ocho años la federación ha reformado leyes que anteriormente no se tocaban porque representaba trastocar los intereses de los ricos y de los gobiernos en turno, pero con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum se terminaron los privilegios de las minorías y los recursos se dirigen a los más necesitados.

“Se ha demostrado a que es posible darle al pueblo respuestas y soluciones, antes decían que no se podía, pero más bien ellos no quisieron porque prefirieron entregar las leyes empresas del pueblo a hombres que hoy son multimillonarios, eso sí se podía, y lo hicieron torciendo leyes a su antojo”, subrayó.

Finalmente, Pío López reconoció que gracias al respaldo de la mayoría de mexicanos la Cuarta Transformación se mantiene fuerte, sin divisiones y firme para seguir defendiendo al pueblo, obedeciendo a los gobernados y desde el Congreso de la Unión continuará un trabajo comprometido con las causas justas y bienestar del pueblo.