El gran sismo, en imágenes

A nueve años del sismo del 7 de septiembre de 2017, las imágenes de aquella tragedia siguen como memoria de una jornada que dejó huella en Chiapas, dejando daños severos en la Costa, alcanzando con fuerza a Jiquipilas y comunidades aledañas; un escenario de destrucción y vulnerabilidad.

Para Óscar León volver a esas fotografías significa regresar al miedo, la fragilidad y al rostro entre escombros. En el 2017, era reportero gráfico y cubría los hechos de mayor impacto.

“La noche del terremoto estaba en casa cuando comenzó el movimiento. Mantuve la calma y recordé la regla: no corro, no grito y no empujo”, asevera.

A la mañana siguiente, tras cancelarse un traslado con personal militar, cuenta que salió con el camarógrafo Marcos Osorio y el reportero Adolfo Abosaid, ambos del Cuarto Poder.

Familias desconsoladas

“El destino era Paredón, y llegamos a las 11:00 horas. Al arribar vimos una zona de terror donde encontramos viviendas colapsadas y familias en shock”, precisa.

León narra que los rostros revelaban el miedo de una noche interminable. “Algunos apenas podían hablar y otros entre rezos y lágrimas”.

Las escenas que más recuerda son las de familias reunidas bajo un árbol, mientras detrás permanecían los restos de sus casas.

“Un desastre igualó a todos por naturaleza”, afirma al destacar cómo el sismo derribó viviendas sin distinguir entre quienes tenían más o menos recursos.

Fotografiar el dolor, explica, no significa permanecer ajeno.

Mirada sensible

“El dolor lo documentas con dolor. El miedo lo fotografías con miedo”, dice.

En ese panorama, para Óscar la tarea consistía en convertir la emoción en una imagen y construir una narrativa.

Con los años, esas fotografías se han vuelto testimonio y remembranza.

León ha cubierto otros desastres y asegura que cada tragedia reactiva recuerdos. Por ello, recomienda a los nuevos fotoperiodistas conocer primeros auxilios, RCP y técnicas para actuar en zonas de riesgo.

Finalmente, afirma que en el periodismo de emergencia, documentar también exige saber protegerse y ayudar.