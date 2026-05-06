El gremio constructor refrenda su compromiso

El gremio constructor está listo para asumir un papel importante en la transformación de la infraestructura estatal, así lo aseguró el presidente del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, luego de revelarse que el estado espera inversiones destinadas para obras de gran envergadura.

Ante representantes del sector y funcionarios estatales, Nuricumbo Díaz reveló que el colegio ya presentó un proyecto de interés público que refleja la capacidad técnica de los profesionales locales.

La propuesta, cuyos detalles técnicos no fueron precisados, busca alinearse con las necesidades más necesarias de Chiapas en materia de obras estratégicas.

La declaración se dió durante un encuentro conmemorativo con el gremio constructor chiapaneco donde estuvo presente el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Próximos proyectos

Ahí se anunciaron proyectos importantes como construcción de viviendas impulsadas por el gobierno federal y la construcción de la carretera Ocosingo-Palenque.

El dirigente del colegio destacó la apertura de la actual administración para incorporar a ingenieros y empresas chiapanecas en la planeación y ejecución de obra pública, desatacando principios de transparencia, honestidad y desarrollo con sentido social.

Resaltó la labor de la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, quien además de coordinar el encuentro, según Nuricumbo Díaz, abonó para fortalecer la colaboración entre autoridades y el gremio constructor.