El “guinda” sabrá escoger y escuchará al pueblo

Los recorridos en las diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez seguirán y hay confianza que llegado el momento el “guinda” sabrá escoger en la definición de los perfiles, afirmó Jovani Salazar, político de la capital chiapaneca.

Informó que en sus tiempos libres, sin usar recursos públicos, ha caminado en diversos espacios de la ciudad donde ha conocido de cerca el sentir de la población.

En el marco de lo que viene, confirmó que tiene la intención de participar en el proceso interno de un partido, aunque esperará lo que marquen los tiempos electorales.

Política

Salazar enfatizó que cada que emprende un movimiento lo consulta, “te lo puedo decir con la mano levantada y con las manos limpias, no tengo cola que me pisen. Camino derecho y frente, sin temor a nada”, remarcó.

En el andar en las colonias, explicó, la ciudadanía está ansiosa de ver un personaje original, auténtico y que conozca cada rincón de la capital desde la parte social, política y antropológica.

“Soy un actor político de Tuxtla Gutiérrez de estructura, de cuerpo pero, sobre todo, de conocimiento”, expresó Salazar en los estudios de TVo Noticias de Cuarto Poder.

Proceso internos

Sobre el tema político, Jovani Salazar mencionó que tiene una aspiración y levantará la mano y “si la juegan limpio yo creo que la decisión ya está echada”.

El político definió a Tuxtla Gutiérrez como una ciudad intercultural que se debe potencializar y puede convertirse en un espacio de crecimiento económico, tomando en cuenta que es un punto por donde transitan diversos sectores.

Al preguntarle si Tuxtla Gutiérrez es la meta, respondió: “es mi destino, sin embargo, lo va a marcar mi trabajo. Hoy los números me dan para eso”.

Institucional

En otro orden de ideas, Jovani Salazar, quien es director de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), informó que hay una beca disponible de hasta 35 mil pesos para 30 jóvenes, con la intención de que hagan una estancia científica en verano en varios países, incluyendo Estados Unidos.

La convocatoria está disponible en la página de la Aditech. La inscripción vencerá el próximo 13 de marzo y uno de los requisitos es estar en el Nivel Superior con un promedio de 8.5 para arriba.

En ese contexto, comentó que en unos meses más Chiapas tendrá un museo único en el mundo con realidad aumentada y el Much estará disponible para cualquier persona que, con solo unas gafas especiales, podrá recorrer el sitio de manera virtual.

Finalmente, Salazar confió que el “guinda” sabrá escoger y escuchará al pueblo, y “no tiene porque desviarse”.