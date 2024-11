El hombre también debe cuidar su salud mental

Los hombres adultos, sobre todo cuando son padres de familia, descuidan su salud mental. Diego Pérez / CP

Varios estereotipos han rodeado al hombre históricamente, arraigando la visión de que deben ser fuertes, protectores, proveedores y más, pero esto ha hecho a un lado un aspecto muy importante, su salud mental.

Leticia Pérez de la Cruz, psicóloga clínica, refiere que el no cumplir esas expectativas los lleva a un mayor riesgo de depresión y suicidio.

Puerta falsa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los hombres quienes más recurren al suicidio. Cada año se registran alrededor de 800 mil muertes por esta causa en el mundo.

Acerca de las formas más comunes en las que se cometen suicidios en el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que el método más utilizado por hombres es el estrangulamiento, seguido del uso de armas de fuego y otros métodos más severos, lo que lleva a un mayor índice de consumación.

Por el contrario, las mujeres, la mayoría recurre al ahorcamiento y en segundo lugar al envenenamiento por plaguicidas, químicos, drogas, medicamentos y otras sustancias, que si son encontradas a tiempo tienen más posibilidad de ser salvadas.

Más conciencia

La especialista señala que ya muchos hombres hacen conciencia de su salud mental y buscan ayuda, otros todavía se resisten, sobre todo los adultos.

Sabemos que la cultura machista y patriarcal impuso esos comportamientos y roles, el no mostrar sus emociones, únicamente el enojo, pero no la tristeza, alegría o miedo. “Esa visión de ser fuertes los lleva a no saber gestionar sus emociones”, refiere.

“Muchas personas, sobre todo hombres, no consideran acudir a terapia psicológica como algo necesario, porque piensan que nadie podrá conocer mejor sus sentimientos y emociones o les da pena abrirse a un extraño”.

Es una realidad que muchos hombres viven con depresión, el índice es alto, pero a su vez, la mayoría no busca ayuda, sobre todo si son padres de familia, esto resulta en más intentos de suicidio.

La especialista indicó que después de la pandemia todavía prevalecen muchos problemas de salud mental, en el caso de los hombres, aunque atienden más este aspecto muchos todavía no, sobre todo aquellos que perdieron trabajo, un familiar, un negocio, están padeciendo los estragos.

Un factor importante de la salud mental es el autoconocimiento, “saber quién realmente soy, qué necesito, qué quiero, para dónde voy, qué me interesa”, algo que se logra con un especialista, porque muchos cargan con experiencias de la infancia sin siquiera saberlo.