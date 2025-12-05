El humanismo es estar presentes: Paco Chacón

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, encabezó una nueva edición de las Jornadas del Humanismo en la colonia Pistimbak, reafirmando el compromiso de la Nueva ERA que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de mantenerse cerca de las familias y llevar servicios gratuitos directamente a las comunidades donde más se necesitan.

Servicios brindados

La población recibió servicios gratuitos como atención médica general, farmacia, análisis clínicos, Mastografía, Radiología, Densitometría Ósea, Electrocardiograma, Ultrasonido, Optometría con donación de lentes, salud dental, servicios de belleza, bolsa de trabajo, vacunación antirrábica para perros y gatos, talleres comunitarios y apoyos alimentarios en coordinación con Liconsa y el Banco de Alimentos.

Como parte de las actividades se realizó un cuadrangular de Futbol que reunió a decenas de familias, donde se entregaron trofeos a los equipos participantes, impulsando la convivencia comunitaria y el sano esparcimiento.

Convivencia

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, destacó que estas jornadas forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la cercanía con las comunidades y atender de manera directa las necesidades más apremiantes. “El Humanismo es estar presentes, tender la mano y caminar junto a nuestra gente”, subrayó.

Finalmente, Chacón Sánchez reiteró que el Gobierno del Estado continuará acercando estos servicios a más colonias y municipios, fortaleciendo el bienestar de las familias chiapanecas.