El Humanismo llega a Plan de Ayala

Con el objetivo de acercar servicios gratuitos e integrales que fortalezcan el bienestar de las familias, el secretario del Humanismo Francisco Chacón encabezó la Jornada del Humanismo en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez. Gracias al esfuerzo conjunto con diversas dependencias del gobierno de la Nueva ERA se ofrecieron apoyos como atención médica general, esquemas de vacunación, estudios (mastografía, radiología y desintometría), análisis clínicos, donación de lentes y medicamentos, bolsa de trabajo, servicios de belleza, talleres comunitarios, apoyos alimentarios con Liconsa y el Banco de Alimentos, además del registro al programa Conecta Chiapas, que brinda internet gratuito, llamadas y redes sociales ilimitadas para estudiantes, entre otros servicios.

El secretario del Humanismo destacó que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Eduardo Ramírez, de llevar hasta las colonias programas y servicios que transformen la vida de la gente. Asimismo, subrayó que “el espíritu del Humanismo es trabajar de la mano con las comunidades, escuchar sus necesidades, cuidar a las familias y garantizar que nadie se quede atrás”.

Hasta la fecha, a través de las Jornadas del Humanismo, se han brindado cinco mil 740 servicios gratuitos en las colonias El Jobo, San José Terán, Las Granjas, San Pedro Progresivo, Vida Mejor, Centro, Lindavista Shanka, Cerro Hueco, La Ilusión, Real del Bosque, 6 de Junio, Bienestar Social, Nuevo Amanecer, Santa Cruz y 27 de Febrero.