El humanismo significa estar cerca de la gente

Decenas de familias del ejido Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez se dieron cita para participar en la Jornada del Humanismo, un evento que llevó servicios integrales gratuitos a la comunidad, acto encabezado por el secretario del Humanismo, Francisco Chacón.

“Hoy regresamos con mucha alegría y compromiso al ejido Emiliano Zapata, para acercarles los servicios de la Jornada del Humanismo. También hemos traído otros apoyos, como el programa alimentario Humanismo Contigo y el Comedor Móvil del Humanismo, que fortalecen la alimentación y la economía familiar”, destacó Francisco Chacón durante el evento.

El secretario subrayó que la tarea del gobierno de la Nueva ERA es estar cerca de la gente, escucharla y atender sus necesidades, pues ese es el espíritu de un gobierno humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez.

Asimismo, resaltó la importancia de la participación ciudadana en estas actividades, al tiempo de reconocer el entusiasmo con el que las familias aprovechan cada uno de los apoyos. “Nos da gusto ver a tantas familias recibiendo estos apoyos y participando activamente en cada actividad”, agregó.

La jornada estuvo dedicada a brindar atención integral a las familias, incluyendo servicios médicos generales, esquemas de vacunación para niñas y niños, estudios de mastografía, radiología y densitometría, análisis clínicos, donación de lentes, bolsa de trabajo, servicios de belleza, talleres, apoyos alimentarios y el registro al programa Conecta Chiapas, que ofrece internet gratuito para estudiantes, entre otros beneficios.

Las Jornadas del Humanismo son una iniciativa permanente que recorre distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, acercando oportunidades, fortaleciendo la solidaridad y mejorando la calidad de vida de las familias. En estas jornadas participan de manera coordinada 12 dependencias del Gobierno del Estado, ofreciendo servicios y apoyos gratuitos a quienes más lo necesitan.