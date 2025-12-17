El IAP dejó de ser un espacio de simulación

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP) dejó de ser un espacio a modo, por contrario es un firme impulsor de la capacitación para los funcionarios públicos en Chiapas, señaló Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del IAP Chiapas.

Explicó que el IAP también atiende capacitación de particulares pues su objetivo es incidir en políticas de desarrollo, pero su público objetivo son los funcionarios que deberán estar capacitados para “servir, sin servirse”, pues antes era un espacio sin simulación.

Explicó que uno de los temas prioritarios de los trabajos fue el ejercicio de la administración de recursos en las unidades administrativas de Gobierno del Estado y a partir de ello, capacitar al sector.

Entrega de reconocimientos

En este contexto se realizó la Ceremonia de entrega de Diplomas con reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), correspondientes a los cursos de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera; y Técnica y Financiamiento Municipal.

Desde el Auditorio Jorge de la Vega Domínguez del IAP Chiapas, en la capital del estado, se realizó la culminación de los trabajos, cuyo objetivo de dar a conocer las actividades del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP) y capacitar a personal de diversas secretarías de Chiapas.