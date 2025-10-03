El jaguar, especie cada vez más amenazada

Una amenaza que ha enfrentado el jaguar desde hace tiempo es la modificación y pérdida de su hábitat por el crecimiento de las ciudades y asentamientos humanos, pero una amenaza más reciente, de hace 12 o 13, años es la caza por parte de ciudadanos chinos para exportar sus colmillos y huesos.

Lo anterior lo señaló el fotógrafo internacional de vida silvestre, Carlos Navarro Serment, durante presentación de su libro “El jaguar, majestuoso señor de las selvas”, en el marco de la semana de la Biología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Caza

Dijo que China utiliza fauna silvestre para productos de medicina tradicional, uno de ellos es el Tigre de Bengala de Asia, “los huesos pulverizados del tigre tienen una propiedad antinflamatoria, pero la misma la tiene los huesos de perro, aunque prefieren el primero”.

EN la actualidad el jaguar a nivel continente no está tan amenazado como otros animales, pero está en riesgo. “El problema es que cada vez es más perseguido, porque si se acaba su alimento natural va seguir llegando a asentamientos humanos y siendo cazado.

Dijo que hace 25 años realizó estudios pioneros sobre el jaguar en la Costa del Caribe y en la Sierra de Sinaloa. Combinando sus dos intereses: la investigación y la fotografía.

Lenguaje sencillo

“En este libro trato de abarcar en un lenguaje sencillo, con información muy detallada y actualizada, aspectos de la biología, historia natural, la distribución actual en todo el continente americano, las relaciones con todas las culturas precolombinas y actuales del jaguar”, compartió el fotógrafo.

También abarca aspectos de conservación y amenazas del jaguar, algunas que han existido por siempre y otras recientes. El último capítulo habla de medidas que se pueden aplicar para disminuir los problemas de depredación del jaguar.