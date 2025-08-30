﻿﻿
El Jobo y Copoya tendrán comedores del Humanismo

Agosto 30 del 2025
Los nuevos comedores reflejan el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez. Cortesía
Gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez próximamente las colonias de El Jobo y Copoya contarán con Comedores del Humanismo fijos, que brindarán servicio de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 de la tarde, informó el secretario del Humanismo, Francisco Chacón.

Detalló que en El Jobo el comedor se ubicará en el Centro Ejidal de Usos Múltiples, carretera a Suchiapa, barrio Sabino Mocho; mientras que en Copoya estará en la 1ª Oriente Norte, entre 1ª y 2ª Norte número 236, muy cerca del parque Central.

Mucho más que un lugar para comer

Chacón destacó que estos espacios son mucho más que lugares para comer: “Cada plato representa cuidado, solidaridad y el compromiso de que nadie se quede sin alimentarse”. Además, subrayó que los comedores se han convertido en centros comunitarios, donde se fortalecen los lazos vecinales y se fomenta la cohesión social.

El secretario enfatizó que la apertura de estos nuevos comedores refleja el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas, y con la expansión de la red de Comedores del Humanismo.

“Invitamos a las familias de estas dos colonias a acercarse y aprovechar los beneficios que ofrecen los Comedores del Humanismo, un espacio pensado para cuidar, alimentar y fortalecer a la comunidad”, concluyó.

