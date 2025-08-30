El Jobo y Copoya tendrán comedores del Humanismo

Gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez próximamente las colonias de El Jobo y Copoya contarán con Comedores del Humanismo fijos, que brindarán servicio de lunes a viernes de 1:00 a 4:00 de la tarde, informó el secretario del Humanismo, Francisco Chacón.

Detalló que en El Jobo el comedor se ubicará en el Centro Ejidal de Usos Múltiples, carretera a Suchiapa, barrio Sabino Mocho; mientras que en Copoya estará en la 1ª Oriente Norte, entre 1ª y 2ª Norte número 236, muy cerca del parque Central.

Mucho más que un lugar para comer

Chacón destacó que estos espacios son mucho más que lugares para comer: “Cada plato representa cuidado, solidaridad y el compromiso de que nadie se quede sin alimentarse”. Además, subrayó que los comedores se han convertido en centros comunitarios, donde se fortalecen los lazos vecinales y se fomenta la cohesión social.

El secretario enfatizó que la apertura de estos nuevos comedores refleja el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con el bienestar de las familias chiapanecas, y con la expansión de la red de Comedores del Humanismo.

“Invitamos a las familias de estas dos colonias a acercarse y aprovechar los beneficios que ofrecen los Comedores del Humanismo, un espacio pensado para cuidar, alimentar y fortalecer a la comunidad”, concluyó.