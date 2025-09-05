El Jobo ya tiene Comedor del Humanismo: Chacón

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez en la inauguración del quinto Comedor del Humanismo fijo, ubicado en la colonia El Jobo, en Tuxtla Gutiérrez. Este nuevo espacio reafirma el compromiso de llevar bienestar y esperanza a las familias chiapanecas.

Decenas de vecinos se dieron cita para conocer el comedor y disfrutar del menú inaugural, que fue un delicioso pollo en adobo, arroz y frijoles, acompañado de agua de frutas sin azúcar, una opción pensada para cuidar la salud y prevenir enfermedades como la diabetes. Durante la jornada se sirvieron 400 comidas, que convirtieron la apertura en un momento de convivencia comunitaria.

El comedor brindará servicio de lunes a viernes, de 1:00 a 4:00 de la tarde, en el Centro Ejidal de Usos Múltiples, carretera a Suchipapa, barrio Sabino Mocho. “Invitamos a las familias a acercarse y aprovechar los beneficios que ofrecen los Comedores del Humanismo, un espacio pensado para cuidar, alimentar y fortalecer a la comunidad”, señaló Francisco Chacón.

Además, anunció que desde el comedor de El Jobo, los comedores móviles saldrán a partir del jueves a repartir alimentos a las comunidades cercanas, llevando esperanza y solidaridad a más familias.

Objetivo

El secretario del Humanismo recordó que el objetivo del programa es garantizar alimentación digna en las colonias más vulnerables y reiteró que “comer con dignidad no es un privilegio, es un derecho humano”. Con esta apertura, El Jobo se suma a Patria Nueva, CCI, 6 de Junio y Democrática como colonias con comedores fijos. Desde marzo, cuando inició el programa, se han servido más de 130 mil comidas a más de 23 mil personas.