Ubicado en una meseta natural a 840 metros sobre el nivel del mar, cerca del cerro Mactumatzá, Copoya es un pueblo que resguarda las tradiciones zoques de los valles centrales de Chiapas, y lleva 105 años siendo una delegación o ejido perteneciente a Tuxtla Gutiérrez.

Etimología e historia

Copoya significa “Lugar de luna llena” o “donde brilla la luna” en el idioma zoque. Otra interpretación dice que viene de “Co” (cabeza, principal, jefe o Dios) y “poyá”: (Luna); es decir “la cabeza de la luna”, según el historiador y danzante tradicional, Juan Alejandro Sarmiento.

Sincretismo y resistencia

De acuerdo al antropólogo Juan Ramón Álvarez, Copoya fue una estancia de ganado en el siglo XVII Y XVIII de la Virgen del Rosario Mayor que estaba en la parroquia de Tuxtla, hoy catedral.

Las imágenes sagradas de las vírgenes de Candelaria, del Rosario y María de Olachea, conocidas como “las copoyitas” se arraigaron en la tradición; pero se mantuvo la cosmovisión, danza y música zoque, que hoy forman parte central de las celebraciones.

En 1836 “las trancas de Copoya” fueron escenario de las batallas entre federalistas y centralistas que combatían para imponer su proyecto de gobierno -en las cuales participó Joaquín Miguel Gutiérrez-. Fue un lugar de resistencia; se dice que los liberales se establecieron por donde está la estatua de la entrada al pueblo. De hecho, es la primera vez que se nombra al lugar en un documento.

Reconocimiento como pueblo

Sin embargo, es hasta el 2 de octubre de 1892, tres meses después de que los poderes del Estado se trasladaran a Tuxtla Gutiérrez, que Copoya es reconocida oficialmente como pueblo por el gobernador Emilio Rabasa Estebanell, y mantuvo ese estatus 29 años, hasta que llegó la contrarevolución chiapaneca.

Los Mapaches

En 1914 surgió un movimiento armado conocido como Los Mapaches compuesto por finqueros, rancheros y hacendados de los valles centrales y las fincas frailescanas, liderados por Tiburcio Fernández Ruiz, que se oponían a las leyes revolucionarias impuestas desde el Gobierno Federal y aplicadas en Chiapas por el general Jesús Agustín Castro.

1921, el año clave

Tras el asesinato de Venustiano Carranza, el movimiento mapachista se adhirió al Plan de Agua Prieta, liderado por Álvaro Obregón. Con esto, el Gobierno Federal pactó la paz y nombró a Tiburcio Fernández Ruiz como gobernador de Chiapas.

Durante su mandato, en 1921, se asentó en la Constitución del Estado que Copoya era una delegación o ejido perteneciente a Tuxtla Gutiérrez, manteniendo ese estatus hasta nuestros días. Fue precisamente a principios del siglo XX cuando gente de la capital comenzó a poblar la meseta.

Desde entonces, el espacio ha preservado sus tradiciones como las bajadas de las vírgenes, donde danzantes y músicos tradicionales acompañan a los pobladores que cargan las imágenes religiosas hasta Terán.

El pueblo también es conocido por los murales realizados en 2017 y por el glorioso Cristo de Chiapas, pero sobre todo, por su gente alegre.