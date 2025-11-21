El mercadito de las flores cumple 73 años

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, acompañó a las y los locatarios del mercado “20 de Noviembre” en la conmemoración del 73 aniversario de este espacio emblemático ubicado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, que refleja la fortaleza de la economía local y el esfuerzo diario de cientos de familias trabajadoras.

Durante el evento, Francisco Chacón destacó que los mercados son el alma de la ciudad, lugares donde se manifiestan la unidad, el trabajo y la esperanza de la gente.

Mensaje

“Muchas felicidades a las y los comerciantes de nuestro querido mercadito de las flores. Reciban un saludo de nuestro gobernador Eduardo Ramírez, un aliado de quienes hacen posible este mercado, que nos ha instruido trabajar de cerca para fortalecer estos espacios que impulsan la economía local y forman parte de nuestra identidad”, expresó.

Asimismo, destacó que las y los comerciantes del mercado 20 de Noviembre participan en el programa Reporte Móvil, que fortalece la seguridad y la participación ciudadana, convirtiéndolos en protagonistas de mercados más seguros y solidarios.

Francisco Chacón los invitó a seguir trabajando con unidad y seguridad en esta Nueva ERA de desarrollo con rostro humano, centrada en el bienestar de las familias y el fortalecimiento de la economía popular.