Ante la industrialización de la cocina, el mole representa un acto de resistencia, así se expresó durante el conversatorio “Mole y asado coleto: orígenes, memoria e identidad de San Cristóbal”, en donde también se reiteró la importancia de salvaguardar los elementos biológicos que requiere la comida tradicional, como lo puede ser el cacao, a través del cuidado de las selvas chiapanecas.

Durante el evento, enmarcado dentro del primer “Festival del mole y asado coleto”, organizado por el colectivo “Jaroma”, la escritora Luz Olivia Pineda explicó que el clima forma parte fundamental de la identidad gastronómica de un lugar. “Porque al inicio de la cocina echas mano de que lo que encuentras a tu alrededor”, dijo.

En ese sentido, señaló que, por ejemplo, el azafrán, usado en los tamales sancristobalenses, fue traído por los españoles, quienes a su vez lo obtuvieron de los árabes. “En ningún lado hay purezas, todo es un transcurrir y transcurrir”.

Patrimonios bioculturales

Por su parte, el antropólogo Rogelio Pedraza reiteró que las comidas como el mole y el asado también son patrimonios bioculturales y actos de resistencia, recordando que ingredientes como la vainilla y el chile se encuentran plasmados en estelas de Mesoamérica.

Expuso que, en la actualidad, es complicado encontrar algunos elementos gastronómicos. Por ejemplo, varias cocineras requieren un cacao lavado colorado, producto cada vez más escaso por las lógicas comerciales que cruzan el fruto.

Sin embargo, ante estos embates producidos por la industria, tanto el mole como el asado se mantienen presentes en los ritos de paso de la población mexicana, como lo son los quinceaños o los bautizos.

Se han popularizado

Olivia Pineda también señaló que ha habido una popularización de estos alimentos, los cuales, en épocas pasadas estaba reservados precisamente para ocasiones especiales.

Sobre qué hace coleto a la forma específica de cocinar el mole en la región, el chef Gabriel Amores dijo: “Cada comida tiene un sentido por existir y estar en el territorio, se configura a través de los sistemas alimentarios propios de cada lugar, si bien aquí no se producen los chiles, quienes lo preparan le dan sentido e identidad a la misma cocina y eso lo hace sancristobalense”.

En el evento, desarrollado en el Museo de San Cristóbal, también estuvieron presentes la maestra cocinera María Adelina Arellano y la moderadora Karla Gutiérrez.