Aguilar Castillejos señaló que comparte el mensaje de unidad para prevalecer de cara a los retos de Morena. Cortesía

El movimiento de transformación debe continuar, aseguró José Antonio Aguilar Castillejos luego de visitar las ciudades de Escuintla, Berriozábal y Chiapa de Corzo, con el objetivo de compartir el mensaje con las y los simpatizantes y militantes del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y con ello ser elegido para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas.

Del mismo modo hizo un llamado a la militancia a mantenerse unida y organizada para defender a la Cuarta Transformación en el estado y en el resto del país.

“Estaremos en todos los rincones del estado. Conozco cada municipio, cada comunidad. Voy a estar con ustedes y con quienes deseen sumar. Nuestro movimiento tiene su mayor fortaleza en el pueblo, en quienes luchan todos los días por salir adelante; y con el pueblo, codo a codo, protegeremos los logros de la Cuarta Transformación en nuestro estado”, sostuvo en el municipio de Chiapa de Corzo.

Aguilar Castillejos dijo que tiene el propósito de compartir el mensaje de unidad que debe prevalecer de cara a los retos que el partido encabezará en su futuro más inmediato.

En tanto, en su vista a Escuintla sostuvo: “Con la unión de esfuerzos y voluntades podemos fortalecer la unidad de nuestro movimiento. Siempre he trabajado por causas justas, mi paso es firme y no me voy a detener”.

Y en la asamblea informativa realizada en Berriozábal, el aspirante a coordinador centró su discurso en comunicar lo siguiente: “El movimiento de transformación debe continuar, y para ello es importante la organización y la unidad entre la militancia”.

Y sumó que “Morena es un partido que lucha por las causas más justas. El pueblo siempre es primero. Necesitamos avanzar y continuar con la transformación. Para ello es necesario construir desde abajo: en unidad y organización entre todos y todas”.

En este lugar, el morenista continuó un camino iniciado desde hace varios días por distintos municipios de Chiapas.

