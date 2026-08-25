El mundo entre el nuevo orden y el viejo caos

El presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España, Enrique Barón Crespo, subrayó la necesidad de que líderes como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ejerzan un contrapeso frente a una administración estadounidense que, a su juicio, utiliza los aranceles como armas de presión comercial y ha dejado a un lado a Europa como su gran aliada.

El ex presidente del Parlamento Europeo ofreció una conferencia magistral “¿Nuevo orden o viejo caos?”, en el marco de la Convención Internacional Universitaria 2026 que tiene como sede la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, donde compartieron diversas reflexiones profundas sobre las transformaciones geopolíticas que sacuden al planeta.

Aliado

El ponente insistió en que, pese a todo, Estados Unidos sigue siendo un aliado clave, aunque advirtió que el verdadero peligro para la estabilidad del continente proviene de Rusia.

En la Sala de Rectores de la Librería del Fondo de Cultura Económica, Barón Crespo planteó un diagnóstico, sostuvo que el sistema internacional atraviesa una encrucijada histórica, en la que los cimientos construidos tras la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura multilateral encabezada por Naciones Unidas se encuentran bajo una presión sin precedentes.

El expresidente del Parlamento Europeo advirtió que no se trata de demoler lo construido, sino de mejorarlo y reforzarlo, “no se ha de hacer volar por los aires”, dijo.

Barón Crespo también dedicó un espacio a defender el sistema multilateral y el papel de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, a los que calificó como elementos esenciales para la gobernanza global.

Amenazas

Recordó que el mundo enfrenta amenazas como las que ya describía Quevedo en sus sonetos, sobre las tensiones con los persas.

La conferencia magistral, organizada en el marco del 6.º Congreso Internacional Pobreza, Migración y Desarrollo, forma parte de una programación que reúne a investigadores, docentes, estudiantes y líderes comunitarios de 17 países participantes.