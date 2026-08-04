El Niño generará escasez de lluvias

Conforme avanza el fenómeno de El Niño, Chiapas presenta una tendencia hacia la sequía; los reportes climatológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exponen que en los meses de mayo y junio, la entidad va a contracorriente nacional con rangos deficientes de lluvias.

Se realizó un análisis de los seis documentos del “Reporte del Clima en México” que emite la comisión y se observa que, mientras el país tuvo un superávit de lluvia del 5.1 %, Chiapas fue una de las tres entidades con mayor déficit, situándose en la posición 28 de los registros históricos de mayor sequedad para un mes de mayo y en el 29 en junio.

El Niño

El comportamiento de las lluvias en Chiapas este año está estrechamente ligado a la evolución del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur).

El año comenzó con condiciones de La Niña en enero y febrero, transitando a una fase neutral entre marzo y abril. Durante mayo, el fenómeno comenzó su transición hacia la fase cálida y en junio El Niño quedó establecido con anomalías de temperatura superficial del mar que alcanzaron los +1.2 °C.

Los datos de mayo y junio confirman que, mientras el norte (tiene un 76.19 % más de lluvia de lo normal) se benefició de las precipitaciones, el sureste empezó a sentir el rigor de este fenómeno.

Otoño

De acuerdo al análisis que realizó el licenciado en Ciencias Atmosféricas, José Martín, las “recientes actualizaciones” de los modelos meteorológicos arrojan que podremos entrar a meses más húmedos.

Se espera un “otoño más lluvioso (refrescándose), conforme pase septiembre hacia octubre y noviembre, por gran actividad ciclónica y primeros sistemas invernales”, expone el meteorólogo.

Pronóstico a 96 horas

La Conagua determina que para las próximas 96 horas, los canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas y el desplazamiento de la onda tropical número 24 sobre el sur de México ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte del territorio nacional; pronosticándose lluvias muy fuertes especialmente en el sur y oeste de Chiapas.