El Niño se fortalece, alerta en fauna silvestre en playas

El fenómeno de El Niño ya calentó el océano Pacífico, y esto significa más estrés para la fauna silvestre, en especial aves y tortugas, especies sensibles y que en la historia han experimentado alta mortandad debido al calentamiento de las aguas del mar.

Según el último reporte de la NOAA, las anomalías en la temperatura superficial del mar en la región alcanzaron +2.9 grados centígrados durante julio.

Con una probabilidad superior al 90 por ciento de convertirse en un evento "muy fuerte" para el otoño.

Roberto Escalante López, director del Santuario Playa Puerto Arista, explica que "el tema del calentamiento nos afecta a todos y principalmente a la fauna silvestre. Los humanos nos vamos adaptando, pero también tenemos esas consecuencias".

Precedentes

El precedente más cercano de las afectaciones de El Niño ocurrió en 2023. En junio de ese año, personal de la Conanp reportó aves marinas muertas en Puerto Arista.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizó necropsias y el diagnóstico arrojó que las aves murieron de hambre, aquí en Chiapas solo fueron unas cuantas, pero a nivel nacional murieron más de 500.

El dictamen fue que el calentamiento del agua por El Niño, provocó que los peces fueran a profundidades mayores y las aves se quedaran sin alimento.

Intensidad

Hoy hay un riesgo mayor. Los modelos climáticos indican que actualmente, El Niño podría superar en intensidad cualquier evento registrado desde 1950. Con impactos que se van a resentir en lo que va del año y hasta el 2027.

Otra especie en riesgo son las tortugas marinas, que entran a un proceso de desove en los próximos meses. Su sexo depende de la temperatura de incubación, si la arena es muy caliente, nacen más hembras; si es más fresca, más machos.

"Si las temperaturas son muy altas, hay riesgo de que nada más estén produciendo puras hembras", alerta el director. "Lo ideal es mantener una temperatura equilibrada para estar seguros de que se están produciendo hembras y machos".