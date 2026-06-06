El nucú ya está presente en mercados públicos

La venta de nucú, un insecto que tiene gran aceptación en la gastronomía local, ha comenzado a venderse en los mercados de Tuxtla Gutiérrez, con medidas que van desde 50 pesos y hasta 400 el litro.

Claudia Patricia es una vendedora de este producto en la ciudad, y relató que parte del nucú ha llegado desde Villaflores y de la colonia 20 de Noviembre.

La hormiga en Tuxtla Gutiérrez está catalogada, por una gran parte de la población, como una botana exquisita y tradicional, debido a que se puede combinar en varios platillos.

Beneficios

Patricia comentó que el insecto está dorado y es muy nutritivo. La invitación está abierta a la población para que pasen al pasillo de la 4.ª Sur, entre 1.ª Oriente y calle Central, ahí disfrutarán del producto.

Los costos, se relató, cambian y al inicio de la temporada son los más elevados, conforme avanza el tiempo van bajando.

Al ser las primeras lluvias, es complicado que salgan en grandes cantidades en Tuxtla Gutiérrez. Se espera que entre más lluvioso esté el tiempo, habrá mayor cantidad de nucú.

Municipios

Parte de estos insectos se traen de varios municipios de Chiapas y el auge está marcado durante la temporada de lluvias. Hay quienes solo lo comen con sal o limón y otras personas lo incluyen en preparaciones variadas como las pizzas.

El nucú, dependiendo la zona de Chiapas, se conoce con varios nombres, desde hormigas, chicatana, hasta arrieras o zompopo.