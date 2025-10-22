El PAN Chiapas se abre a la ciudadanía

El Partido Acción Nacional (PAN) Chiapas acompaña el relanzamiento ideológico de la dirigencia nacional, por lo que no tendrán alianzas con otros partidos y se asumirá la postura de una oposición responsable, explicó Jovannie Ibarra Gallardo, diputada local por este instituto político.

Explicó que en la actualidad el partido en Chiapas está concluyendo sus procesos internos, en comités municipales, comisiones y delegaciones, para posteriormente tener sus acuerdos de consejo estatal y nacional.

Estos actos forman parte del proyecto nacional que, dijo, modernizó al blanquiazul, colocándolo como la verdadera alternativa de las nuevas voces, al hacer frente de manera responsable a los grandes retos que demanda el México contemporáneo.

Dijo que entre las acciones en el relanzamiento destaca la mayor apertura a candidaturas ciudadanas, el empleo de encuestas para definir a sus candidatos más competitivos y la utilización de medios electrónicos para afiliarse al instituto político.

Ideales

Esto, sostuvo, abre las puertas a la ciudadanía que encontrarán en el PAN un partido regido por tres grandes corrientes de pensamiento: la patria, la familia y la libertad. Sobre esos pilares éticos y de cultura apolítica se cimienta el proyecto del Partido Nación Nacional.

Abordó también tópicos de la agenda legislativa presentada en el Congreso del estado, donde destacan, por ejemplo, la iniciativa de reforma que amplía la participación inclusiva de partidos con minoría dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la iniciativa para reformar una ley especial para personas desaparecidas, sancionar con severidad el ecocidio en espacios urbanos, realizar mejoras al transporte público, entre otras.