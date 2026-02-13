El patriarcado tiene un trasfondo religioso: obispo

El doctor de teología, Carlos Mendoza, narró su experiencia dando clases en el Boston Collage, una universidad privada de Estados Unidos dirigida a élites, en la que los estudiantes blancos cada vez más reproducían los discursos del actual presidente del país vecino, Donald Trump.

En el marco del seminario institucional “¿Cómo construir pactos no patriarcales?” organizado por El Colegio de Frontera Sur (Ecosur), Carlos Mendoza, señaló que los profesores extranjeros que mostraban una postura crítica ante el gobierno estadounidense sufrieron de censura explicita e implícita porque eso podía dañar el prestigio de la institución y por ende, su financiamiento.

Indicó que el gobierno de Donald Trump encarna un modelo de religión patriarcal. Al respecto, mencionó a la que fue asesora del presidente, Paula White, pastora y telepredicadora, quien tiene una lectura fundamentalista de la biblia, señaló el también obispo.

El hombre

Durante su exposición, el obispo indicó que el patriarcado, en clave teológica plantea que si Dios es hombre, el hombres es Dios, lo que ha justificado históricamente varias formas de sometimiento.

Ante la situación, Carlos Mendoza propone retomar el concepto de interseccionalidad desarrollado por la abogada Patricia Hill Collins, quien, trabajando con jóvenes afrodescendientes se dio cuenta que la violencia se da por varios factores como lo son la clase social, el género y la raza.