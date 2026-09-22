El Pinar avanza hacia una nueva etapa de paz

Después de más de siete años de conflicto, El Pinar dio un paso significativo hacia la paz y la unidad, con la entrega voluntaria y pacífica de la Casa Ejidal a sus autoridades y la firma de una minuta que refrenda los acuerdos alcanzados mediante las mesas de diálogo y conciliación.

La presidenta municipal, Fabiola Ricci Diestel, destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y diversas instituciones, entre ellas la Secretaría General de Gobierno y Mediación, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría Agraria, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Respaldo

Ricci refrendó que el Ayuntamiento mantendrá las puertas abiertas y continuará acompañando a la comunidad, en coordinación con las autoridades estatales, para fortalecer el diálogo, el respeto y la paz social.

Subrayó que la Casa Ejidal vuelve a ser un espacio para que las y los habitantes puedan reunirse y atender los asuntos de su comunidad en unidad y tranquilidad.

En representación del Gobierno del Estado, el subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Alberto Oropeza Nájera, reconoció la voluntad de la comunidad para avanzar en la solución de sus diferencias y destacó la importancia de mantener las mesas de trabajo como una vía para atender los asuntos pendientes mediante el diálogo y la conciliación.

El representante de El Pinar reconoció el acompañamiento de las autoridades municipales, estatales y de las instituciones participantes, al considerar este encuentro como un paso importante para la consolidación de la paz. Las autoridades coincidieron en que este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa de diálogo, unidad y trabajo conjunto en beneficio de las familias de El Pinar.