El posh generó fuerte explotación indígena

El posh, el aguardiente tradicional de los Altos de Chiapas fue durante décadas una herramienta de explotación y control sobre la población indígena, así lo reveló Gustavo Sánchez Espinosa, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Sureste.

La historia se oculta bajo narrativas de ancestralidad y espiritualidad que lo promueven como etnomercancía en los circuitos turísticos de San Cristóbal de Las Casas.

La investigación “El posh sirve para todo: El curioso ascenso de una bebida alcohólica de los Altos de Chiapas”, publicada en la revista RIVAR documenta cómo el aguardiente pasó de ser moneda de pago en las fincas cafetaleras a símbolo de autenticidad para turistas.

Estrategia

Durante el siglo XIX, el Posh sirvió como forma de pago a jornaleros indígenas. Los enganchadores adelantaban dinero o pagaban con aguardiente para que el trabajador adquiriera una deuda, saldada solo con su fuerza de trabajo.

Las autoridades locales obligaban a los mayas a cargar piedras para la reconstrucción del Puente Blanco entre 1864 y 1866. Otra estrategia era detener borrachos para utilizarlos en las obras.

En la primera mitad del siglo XX, los hermanos Pedrero construyeron un monopolio regional. Compraron fincas y fábricas de aguardiente en quiebra, y con influencias políticas impusieron precios bajos en la panela para eliminar competidores.

Guerra del posh

El conflicto derivó en la llamada Guerra del Posh (1951-1954), que enfrentó al Instituto Nacional Indigenista con el gobierno estatal y los monopolistas. El informe de Julio de la Fuente sobre alcoholismo en Chiapas permaneció confidencial hasta 2009.

Hoy, el posh circula en “La Poshería” del andador Guadalupano, entre mazorcas, velas rituales y botellas etiquetadas. Se vende como experiencia auténtica, con precios que cuadruplican lo que recibe el productor.

El estudio concluye que esta movilidad ascendente beneficia principalmente a empresarios turísticos y migrantes extranjeros, mientras la trayectoria de explotación queda oculta.