El pozol tiene efecto ansiolítico

El pozol blanco, como lo consumían los pueblos mesoamericanos, principalmente los mayas y zoques del sureste de México, solo a base de maíz nixtamalizado y agua, y el de cacao, pero sin azúcar, tiene un efecto ansiolítico.

Lo anterior lo indicó José del Carmen Rejón Orantes, coordinador del Instituto de Investigación de Plantas Medicinales Chiapanecas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Explicó que el estudio se basó en la interrogante del por qué para las culturas precolombinas tenía tanta importancia el cacao, al que le daban un aura de sacralidad. Notaron que en todos los pueblos las sustancias que tienen un efecto sobre el sistema nervioso central tienen un papel de esta índole.

Estado de ánimo

“Todos sabemos de los efectos del chocolate sobre el estado de ánimo, pero qué tanto el pozol de cacao puede influir en el estado de ánimo; corrieron unos modelos experimentales en animales, hicimos pruebas de ansiedad”.

Sin embargo, dijo que lograron confirmar que la bebida precolombina, como se consumía antes de la llegada de los españoles, no llevaba ni cacao ni azúcar, por lo que hicieron la preparación del pozol lo más apegado e hicieron las mismas pruebas, confirmando que tienen el efecto.

Publicación

Esta investigación será publicada en una revista científica internacional, lo que contribuye a dar mayor valor al patrimonio gastronómico histórico, en este caso por las bebidas precolombinas que aún se siguen consumiendo, aunque con agregados como el cacao y azúcar.

Sobre la idea de muchas personas en cuanto a que tomar pozol todos los días provoca aumento de peso corporal, dijo que es erróneo. La cantidad de cacao, en relación con la masa que lleva, es de tres a uno, “tres tantos de maíz por uno de cacao, eso le da varias propiedades que cosas negativas”.