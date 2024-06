El PRD ya no existe, reconoce dirigente

Después de los resultados que se alcanzaron el pasado 2 de junio en Chiapas, José Antonio Vázquez Hernández, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, reconoció que el PRD no existe, “para no decir que está en agonía o está muerto”, pues se trata de un tema jurídico y no de humanidad.

Explicó que están presentadas una serie de impugnaciones que tendrán que resolver los tribunales, para ver si cambia en algo la situación política que enfrentan.

La debacle, detalló, es un tema que ya se venía arrastrando en procesos anteriores; de lo alcanzado el pasado 2 de junio, añadió, vendrá una definición de la nueva ruta política a seguir.

“Ya se iniciaron una serie de reuniones, de pláticas, de acercamientos con la sociedad civil, con la gente que no ve correcto en la forma en como está gobernando Morena”, relató.

Vázquez Hernández mencionó que ahora las personas que coincidan van a buscar el camino para construir una nueva organización política y electoral, toda vez que tendrán más tiempo para saber hacia dónde se mueven y de qué forma.

El PRD ya dio todo y se espera otra fase; en Chiapas, el declive del “sol azteca” se venía presentando desde hace unos años pero en el 2021 todavía lograron reagruparse y para 2024 ya no se pudo consolidar.

“Hoy no fue posible por la situación política que vive Chiapas, creo que hasta ahí llegó el PRD y vamos a empezar a caminar para el nuevo amanecer que requiere la sociedad mexicana”, relató.

Al preguntarle si se vislumbra la conformación de un nuevo partido, explicó que hay personas que están metidas en los institutos políticos y podrían crear otros, pero no se sabe más.

Reflexión

En su opinión acerca de lo ocurrido con el PRD, mencionó que mucha población mostró un hartazgo de los partidos, y de una forma individual se tienen que sacar las conclusiones de qué es lo que harán.

Finalmente, dijo que ahora los organismos electorales tomarán la decisión sobre los inmuebles del partido, y solo estarán a espera que de que estas actividades se lleven a cabo después de que se defina la situación en los tribunales.