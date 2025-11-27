El PRI en San Cristóbal tiene nueva dirigente

María José “Majo” Velasco Moscoso, es la nueva presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Cristóbal de Las Casas; como secretario general estará David Pérez Sánchez.

La ceremonia de toma de posesión se realizó en las instalaciones del partido político con la presencia del dirigente estatal, Rubén Zuarth Esquinca, entre otros dirigentes y militantes de la fracción política en el municipio.

Luego de recibir las llaves del edificio, la nueva dirigentes del partido en San Cristóbal dijo a los presentes: “con enorme alegría recibimos formalmente las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional”.

“Asumo esta responsabilidad con plena conciencia de lo que representa y con un profundo compromiso hacia nuestro partido, que vive y se fortalece gracias a la fuerza de su gente”, agregó.

“Hoy enfrentamos tiempos que exigen madurez, visión y unidad. Las diferencias no deben dividirnos, sino impulsarnos. Un proyecto colectivo solo avanza cuando quienes lo integran se reconocen y se valoran mutuamente; cuando entendemos que nadie sobra y que todos contamos”, recalcó la priista sancristobalense.