El PRI no está muerto: a 97 años de fundación

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, dijo que a 97 años de historia, el PRI no está muerto, por el contrario: busca en sus bases el fortalecimiento de su estructura.

Recordó que recientemente, en el corazón de Los Altos y en un municipio cargado de simbolismo político e histórico, el Partido Revolucionario Institucional en Chiapas (PRI) conmemoró su 97 aniversario con un acto que reunió a militantes, sectores y liderazgos estatales en Larráinzar, sede de los históricos Acuerdos de San Andrés.

Dijo que al evento se sumaron también la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño y el diputado indígena Domingo Velázquez Méndez, quienes coincidieron en que el aniversario del partido es también un momento de reflexión sobre su papel histórico en la vida pública del estado.

Zuarth Esquinca destacó que celebrar los 97 años del PRI en Larráinzar tiene un profundo significado, al tratarse de un municipio ligado a la memoria política de Chiapas y al diálogo que marcó una etapa clave para la paz y la reconciliación en la entidad.