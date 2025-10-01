El río Santo Domingo se queda sin arena

Después de décadas de extraer arena y grava del río Santo Domingo, ubicado en el tramo Chiapa de Corzo hacia La Angostura, varias zonas han sido liberadas prohibiéndose esta actividad, que provocó que se quedara sin arena y en ciertos puntos incluso sin agua, considerando que en determinados sitios continua la extracción de sedimentos.

La profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Sureste), con sede en San Cristóbal de Las Casas, doctora Edith Kauffer, dijo que la situación de este río se puede comparar con el río Mekong, que atraviesa por varios países de Asia, ha sido muy estudiado porque se está quedando sin arena.

Han sido décadas de extracción, así como de lucha de algunas comunidades contra esa industria, porque no solo tiene efectos para el medio ambiente, considerando que en temporada de seca se queda sin agua, también impacta las poblaciones que se abastecen del agua para uso domestico y de riego.

Afectaciones

Reiteró que todavía hay extracción de arena y grava a pesar de que ya no se otorgan permisos o concesiones para ese fin. “Eso afecta de forma impresionante, porque ya no hay playones con arena, la extracción se hace en las orillas del cauce, modificando la geomorfología del río con afectaciones muy fuertes en términos ambientales”.

La investigadora coordinó la séptima sesión del Seminario permanente Arenas, en la que impartió el tema: “La extracción de sedimentos fluviales: entre crisis internacional de la arena y regulaciones estatales en México”, con la colaboración del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).