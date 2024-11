El Romerillo, inigualable festejo de los muertos

La comunidad de El Romerillo, municipio de San Juan Chamula, celebra a sus difuntos de una manera única en este camposanto lúgubre, con una atmósfera alborozada y colorida, pues “la fiesta de las almas” es de las más esperadas para muchos tsotsiles de la zona Altos.

Desde el primero de noviembre, familias indígenas arriban a decorar las tumbas de sus difuntos, donde, según la creencia tsotsil, las almas llegan caminando para disfrutar las ofrendas que les han dejado.

Preparan todo

Limpian los caminos de tierra y colocan flores de cempasúchil en cada tumba, también adornan las 22 cruces de madera que distinguen a esta comunidad y que representan 25 localidades que tienen enterrados a sus muertos en este cementerio.

Aquí se respira quietud, por lo que las entrevistas son limitadas, sin embargo, Mario López, de Zinacantán, comparte que aquí tiene enterrados a sus padres y abuelos.

“Como cada año vengo a dejarles una ofrenda y a conectarme con ellos; mis padres me dejaron desde niño y he crecido extrañándolos a más no poder, pero sé que están bien y pronto los alcanzaré”, dice con nostalgia.

“Este centro ceremonial se construyó en un cerro donde son sepultados habitantes de El Romerillo y de pueblos aledaños, además este lugar estaba habitado de monos y otros animales, y cuando los habitantes quisieron levantar las cruces éstas caían”, comparte a este medio.