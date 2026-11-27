El consumo de plantas medicinales o con alguna propiedad atribuida empíricamente es bastante común en Chiapas y México, sin embargo, muchas personas desconocen que no todas son beneficiosas y que contienen biocompuestos (metabolitos secundarios) que en exceso pueden generar efectos adversos en la salud.

Características

Las plantas producen esos metabolitos porque no pueden huir de sus depredadores o no pueden ir detrás de sus polinizadores, entonces han creado toda una serie de colores, sabores y aromas, que les permiten esa comunicación con los organismos benéficos y patógenos.

Iván de la Cruz Chacón, profesor-investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que esos biocompuestos coinciden con los mecanismos que pueden atacar hongos y bacterias en los humanos.

El romero

Una de las plantas más populares es el romero, una especie aromática a la que se le atribuyen varias propiedades, como agente para la caída de cabello, apoyo a la digestión, su acción antioxidante y antiinflamatoria.

Datos científicos respaldan esta información, pero no se han hecho ensayos clínicos para hablar de una confirmación, por eso se debe tener cuidado si se consume en té o infusiones, porque podría confluir con algún medicamento o padecimiento.

Los datos científicos refieren que estimula el torrente sanguíneo y la capilaridad del cabello, aunque no significa que sea una hierba milagrosa. También se han hecho pruebas contra el reumatismo y artritis reumatoide.

"Sus propiedades tienen que ver con el aroma, que en química llegan a ser muchas moléculas en diferentes proporciones, puede llegar a tener hasta 100 compuestos, algunos inocuos, otros con propiedad antimicrobianas y antifúngicas".